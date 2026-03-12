Ричмонд
СМИ: Иран готов применить новые ракеты, которые есть на вооружении только двух стран

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), генерал Али Фадави в среду заявил, что Иран в ближайшие дни может развернуть новый тип ракет.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Фадави, выступая по иранскому государственному телевидению IRIB, сказал, что Иран располагает ракетами, которые могут быть запущены из-под воды.

У нас есть ракеты, запускаемые из-под воды, их скорость составляет 100 метров в секунду. Мы можем использовать их в ближайшие дни.

Али Фадави
бригадный генерал КСИР

Он предупредил, что Тегеран может использовать это оружие в будущих «операциях возмездия», сообщает портал The Caspian Post.

Согласно иранскому информационному агентству Mehr, бригадный генерал подчеркнул, что технология таких вооружений имеется только у Ирана и России.

