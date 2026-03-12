СМИ: Иран готов применить новые ракеты, которые есть на вооружении только двух стран

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail
У нас есть ракеты, запускаемые из-под воды, их скорость составляет 100 метров в секунду. Мы можем использовать их в ближайшие дни.
Он предупредил, что Тегеран может использовать это оружие в будущих «операциях возмездия», сообщает портал The Caspian Post.
Согласно иранскому информационному агентству Mehr, бригадный генерал подчеркнул, что технология таких вооружений имеется только у Ирана и России.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше