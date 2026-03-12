В Красноярске полиция ищет жертв курьеров телефонных мошенников (видео)

Как установили полицейские, супруги откликнулись на объявление о подработке в одном из мессенджеров. После этого они стали участниками преступной схемы, направленной на незаконное обогащение организаторов. Роли в команде были распределены заранее: женщина забирала у потерпевших наличные, а мужчина наблюдал за происходящим и следил за обстановкой. 10% от суммы злоумышленники оставляли себе, а остальное отправляли нанимателю.