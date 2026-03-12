Ричмонд
В Красноярске полиция ищет жертв курьеров телефонных мошенников (видео)

В Красноярске сотрудники полиции разыскивают людей, которые могли пострадать от действий курьеров телефонных аферистов.

По данным правоохранителей, на мошенников работала супружеская пара — мужчину и женщину уже задержали.

Как установили полицейские, супруги откликнулись на объявление о подработке в одном из мессенджеров. После этого они стали участниками преступной схемы, направленной на незаконное обогащение организаторов. Роли в команде были распределены заранее: женщина забирала у потерпевших наличные, а мужчина наблюдал за происходящим и следил за обстановкой. 10% от суммы злоумышленники оставляли себе, а остальное отправляли нанимателю.

Всего, по предварительной информации, супруги успели побывать по четырем адресам. За свою работу мужчина и женщина получили около 200 тыс. рублей, часть денег они потратили на покупку новых смартфонов, телевизора, дивана и продуктов.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции обращаются к гражданам: если вы пострадали от преступных действий фигурантов, обратитесь в дежурную часть МУ МВД России «Красноярское» по телефону 227−19−95.

