В Красноярске полиция ищет жертв курьеров телефонных мошенников (видео)

В Красноярске сотрудники полиции разыскивают людей, которые могли пострадать от действий курьеров телефонных аферистов. По данным правоохранителей, на мошенников работала супружеская пара — мужчину и женщину уже задержали.
Как установили полицейские, супруги откликнулись на объявление о подработке в одном из мессенджеров. После этого они стали участниками преступной схемы, направленной на незаконное обогащение организаторов. Роли в команде были распределены заранее: женщина забирала у потерпевших наличные, а мужчина наблюдал за происходящим и следил за обстановкой. 10% от суммы злоумышленники оставляли себе, а остальное отправляли нанимателю.
Всего, по предварительной информации, супруги успели побывать по четырем адресам. За свою работу мужчина и женщина получили около 200 тыс. рублей, часть денег они потратили на покупку новых смартфонов, телевизора, дивана и продуктов.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Сотрудники полиции обращаются к гражданам: если вы пострадали от преступных действий фигурантов, обратитесь в дежурную часть МУ МВД России «Красноярское» по телефону 227−19−95.
