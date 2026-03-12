Владельцам модных апартаментов в Рыбной деревне запретили использовать квартиры как гостиницы

Поводом для разбирательства стали жалобы соседей. Выяснилось, что собственники переделали квартиры, разгородив их на отдельные комнаты, и сдавали в аренду на короткий срок — то есть использовали жильё не по назначению. Прокуратура обратилась с иском в суд, требования ведомства полностью поддержали.