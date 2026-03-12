Ричмонд
Актёра Валерия Бочкина похоронили на Большеохтинском кладбище

На церемонию пришли его родные и близкие, коллеги, друзья.

Источник: Telegram-канал Театра «На Неве»

В Санкт-Петербурге на Большеохтинском кладбище 12 марта похоронили актёра Валерия Бочкина. Об этом сообщает корреспондент spb.aif.ru.

Перед похоронами в церкви возле кладбища состоялась панихида. На неё пришли родные и близкие Бочкина, а также друзья и коллеги. Коллеги в тёплой обстановке вспоминали о том, как работали совместно с Валерием Николаевичем.

Напомним, звезда сериалов «Ментовские войны», «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» Валерий Бочкин скончался 7 марта в результате продолжительной болезни. Ему был 81 год. До 82-летия актёр не дожил трёх с половиной месяцев.

В 1980-е годы местом службы Бочкина был ленинградский Театр драмы и комедии. Но основную часть жизни, 39 лет, он отдал Санкт-Петербургскому детскому драматическому театру «На Неве». В 1997 году ему присвоили звание Заслуженный артист РФ.