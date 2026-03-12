В Ростовской области запланировали обновление пригородного ж/д транспорта

Наибольший интерес вызывают маршруты Ростов — Таганрог (5,25 млн пассажиров) и Ростов — Лихая (1,55 млн пассажиров). Тажке количество пассажиров увеличилось на направлениях Ростов — Орловка-Кубанская (прирост составил 4%, до 577 тысяч человек) и Ростов — Сальск — Волгодонская (прирост — 2%, до 753,7 тысячи человек). На маршруте Ростов — Лихая — Кутейниково с начала года рост пассажиропотока составил 17%.