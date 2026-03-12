В Ростовской области запланировали обновление пригородного ж/д транспорта

В Ростовской области запланировали обновление парка пригородного железнодорожного транспорта. Об этом говорится в публикации управления информационной политики донского правительства.
В 2026 году парк ж/д транспорта должны расширить шестью новыми составами ЭП3Д. Планируется, что эти машины заменят устаревшие поезда серии ЭД9М. Всего на сегодняшний в перевозках используют парк из 45 составов (201 вагон), в основном это современные электропоезда.
— Важно сделать поездки на пригородных поездах не только быстрыми, но и максимально комфортными. Поступление новых составов — важный шаг к повышению качества услуг, — отметила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
Пригородные электрички пользуются популярностью у пассажиров. По данным властей, по итогам 2025 года услугами АО «СКПК» воспользовались более 10 млн человек, это 97,7% от уровня 2024 года.
Наибольший интерес вызывают маршруты Ростов — Таганрог (5,25 млн пассажиров) и Ростов — Лихая (1,55 млн пассажиров). Тажке количество пассажиров увеличилось на направлениях Ростов — Орловка-Кубанская (прирост составил 4%, до 577 тысяч человек) и Ростов — Сальск — Волгодонская (прирост — 2%, до 753,7 тысячи человек). На маршруте Ростов — Лихая — Кутейниково с начала года рост пассажиропотока составил 17%.
Власти отмечают, что после сокращения числа пассажиров в 2025 году на 1%, с начала 2026 года рост относительно прошлогодних показателей достиг уже 2%. В Ростовской области планируют дальнейшую оптимизацию маршрутной сети.
