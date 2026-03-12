Мост в Гвардейске будет ремонтировать три года, на работы потратят около миллиарда рублей. Сейчас власти определяют объездные пути на время закрытия путепровода. Об этом рассказала глава Гвардейского округа Анна Сбойнова.
«Этот мост не только город делит пополам, но и весь округ в целом. За рекой находится много поселков. Мы заранее прорабатываем транспортно-логистическое обеспечение жителей, доставку школьников», — прокомментировала гостья эфира ЦУР в «ВКонтакте».
Проектом предусмотрено увеличение несущей способности опор моста, замена пролетов. Подрядчика планируют выбрать в апреле. Точная дата начала работ и перекрытия не называется.