В Госдуме предложили добавить в «Разговоры о важном» тему РПП

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили добавить в образовательный проект «Разговоры о важном» тему профилактики расстройств пищевого поведения.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаем целесообразным рассмотреть возможность включения в цикл внеурочных занятий “Разговоры о важном” отдельной темы, посвящённой профилактике расстройств пищевого поведения», — сказано в документе.
Депутаты предлагают разработать методические материалы для педагогов с участием специалистов в области психиатрии, психологии и нутрициологии, включающие: информирование обучающихся о признаках и рисках РПП, формирование позитивного отношения к собственному телу и здоровью и обсуждение влияния социальных сетей и медиаобразов на самооценку подростков.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит обеспечить раннюю профилактику РПП и повысить информированность обучающихся и педагогов и сократить риски тяжёлых форм заболевания. По их словам, именно в образовательных организациях необходимо рассказывать детям о проблемах расстройств пищевого поведения, с учётом того, что расстройства пищевого поведения преимущественно проявляются в школьном возрасте.