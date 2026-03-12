В Госдуме предложили добавить в «Разговоры о важном» тему РПП

Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит обеспечить раннюю профилактику РПП и повысить информированность обучающихся и педагогов и сократить риски тяжёлых форм заболевания. По их словам, именно в образовательных организациях необходимо рассказывать детям о проблемах расстройств пищевого поведения, с учётом того, что расстройства пищевого поведения преимущественно проявляются в школьном возрасте.