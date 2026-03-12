Ричмонд
Лукашенко сказал, почему глава Минприроды находится в СИЗО

Лукашенко заявил, что глава Минприроды попался на взятке и находится в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк находится в СИЗО, передает БелТА.

Белорусский лидер заявил 12 марта о том, что глава Минприроды был водворен в СИЗО после обвинения во взяточничестве. Эта информация была озвучена на совещании о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества. И Лукашенко подчеркнул, что среда необоснованного посредничества в конечном итоге становится почвой и для возникновения коррупционных схем.

Говоря о задержании Масляка, белорусский президент раскрыл, что главу Минприроды взяли с поличным, напомнив, что предупреждал чиновников.

— Я вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно. Швед (глава Верховного суда и экс-генпрокурор Беларуси Андрей Швед. — Ред.), а сейчас Гора Дмитрий Юрьевич (генеральный прокурор Беларуси и экс-глава Следственного комитета. — Ред.) это жестко контролируют. Если надо, — доложат, — резюмировал президент Беларуси.

Напомним, Сергей Масляк был назначен министром природных ресурсов и охраны окружающей среды в апреле 2024 года. В день назначения белорусский президент потребовал от главы Минприроды усилить поиски полезных ископаемых в Беларуси.

Еще Александр Лукашенко 12 марта предупредил чиновников из-за их друзей, которые увеличивают цены белорусских товаров.

Ранее еще МВД показало задержание 38-летнего директора сельхозпредприятия под Витебском с 15 тысячами рублей взятки.

