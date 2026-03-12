Лукашенко сказал, почему глава Минприроды находится в СИЗО

Белорусский лидер заявил 12 марта о том, что глава Минприроды был водворен в СИЗО после обвинения во взяточничестве. Эта информация была озвучена на совещании о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества. И Лукашенко подчеркнул, что среда необоснованного посредничества в конечном итоге становится почвой и для возникновения коррупционных схем.