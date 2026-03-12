Адвокат из Калининградской области морозной зимой кормил 6-летнюю дочь выращенной на подоконнике клубникой (фото)

«Выбирать лучше всего ремонтантный сорт, я брал “Сан Андреас” — он плодоносит несколько раз в год, и это не зависит от длины светового дня. Цена небольшая — около 100 рублей за саженец, а зимой значительно дешевле. Грунт вполне подойдёт любой, какой найдёте в магазинах. Высаженный в горшок саженец поливаем и ставим на окно с южной стороны, где больше света — именно он главнее тепла», — рассказывает Артём.