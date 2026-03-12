В Татарстане многодетные семьи получат поддержку до 16 тысяч рублей на человека

В Татарстане усилены меры социальной поддержки для многодетных семей, воспитывающих пять и более детей, если среди них есть ребенок с инвалидностью или один из родителей имеет инвалидность. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
Согласно новым правилам, доход таких семей доводится до уровня не менее 16 098 рублей на каждого члена семьи. Таким образом, на семью из шести человек может приходиться около 100 тысяч рублей ежемесячной поддержки.
Если общий доход семьи оказывается ниже установленного уровня, сумма выплаты рассчитывается индивидуально. Государство также помогает семьям, где дети имеют множественные сложные заболевания, их доход доводят до регионального прожиточного минимума.
Помимо материальной помощи, семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать на комплекс социальных услуг. Реабилитационные центры Татарстана предоставляют стационарное лечение два раза в год продолжительностью от 21 до 50 дней в зависимости от диагноза ребенка.
Подать заявление на получение выплат и социальных услуг можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентской службе Социального фонда России.