В Татарстане многодетные семьи получат поддержку до 16 тысяч рублей на человека

В Татарстане усилены меры социальной поддержки для многодетных семей, воспитывающих пять и более детей, если среди них есть ребенок с инвалидностью или один из родителей имеет инвалидность. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.