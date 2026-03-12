Создан метод мониторинга притока нефти и воды в горизонтальных скважинах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Специалисты Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) разработали новый метод мониторинга потоков нефти и воды в горизонтальных скважинах, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Технология призвана облегчить контроль на сложных месторождениях нефти и газа.
«Уфимские геофизики создали инновационную технологию диагностики профиля притока пластовых флюидов в горизонтальных нефтегазовых скважинах. Метод, основанный на использовании искусственных тепловых полей, позволит значительно повысить эффективность контроля за разработкой сложных месторождений», — отметили в пресс-службе.
Традиционные методы мониторинга часто не дают полной картины распределения притока нефти и воды, в то время как применение искусственных тепловых полей позволяет с высокой точностью визуализировать процессы, происходящие на большой глубине. Разработанные коллективом под руководством профессора Рима Валиуллина методики анализа тепловых полей в сочетании с созданием новых аппаратно-программных комплексов позволяют проводить мониторинг состояния скважин в режиме реального времени.
Ученые надеются, что полученные результаты позволят оптимизировать процессы добычи сырья и выработать новые стандарты для отечественной нефтегазовой отрасли. Как отметил член авторского коллектива Марат Гаязов, технология даст возможность не только повысить эффективность добычи углеводородов и снизить экологические риски, но и создать полностью импортонезависимое оборудование и программное обеспечение, превосходящее существующие мировые аналоги.