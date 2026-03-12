Создан метод мониторинга притока нефти и воды в горизонтальных скважинах

Традиционные методы мониторинга часто не дают полной картины распределения притока нефти и воды, в то время как применение искусственных тепловых полей позволяет с высокой точностью визуализировать процессы, происходящие на большой глубине. Разработанные коллективом под руководством профессора Рима Валиуллина методики анализа тепловых полей в сочетании с созданием новых аппаратно-программных комплексов позволяют проводить мониторинг состояния скважин в режиме реального времени.