Фурам въезд закрыт: в Волгограде вводят весенние ограничения

С 15 марта по 13 апреля 2026 года проезд по дорогам регионального и межмуниципального значения станет закрытым для машин с нагрузкой на ось более 5 тонн. Эта мера традиционная и необходима для того, чтобы весенняя распутица и тяжелые фуры окончательно не разбили асфальт, который в это время года особенно уязвим из-за переувлажнения почвы.