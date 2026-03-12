Фурам въезд закрыт: в Волгограде вводят весенние ограничения

Волгоградским дорогам дают время «передохнуть» после зимы. В регионе официально вводится весеннее ограничение для движения тяжелой техники.
Постановление № 142-п об этом уже подписано 11 марта 2026 года и вступит в силу в ближайшее воскресенье.
С 15 марта по 13 апреля 2026 года проезд по дорогам регионального и межмуниципального значения станет закрытым для машин с нагрузкой на ось более 5 тонн. Эта мера традиционная и необходима для того, чтобы весенняя распутица и тяжелые фуры окончательно не разбили асфальт, который в это время года особенно уязвим из-за переувлажнения почвы.
В самом Волгограде под запрет попадут ключевые артерии. Тяжеловозы не смогут проехать по Третьей продольной магистрали, а также по знаменитому «танцующему» мосту через Волгу. Ограничения коснутся и других важных дорожных объектов города. Чтобы водители не запутались, на въездах выставят временные дорожные знаки «Ограничение массы».
Следить за тем, чтобы многотонники не проскакивали «на авось», будут инспекторы ГАИ. За нарушение правил грозят серьезные штрафы. Власти просят перевозчиков заранее планировать свои маршруты в обход региона или использовать транспорт меньшей грузоподъемности.
Ограничения продлятся ровно месяц, до середины апреля, когда грунт под дорожным полотном успеет просохнуть.
Ранее сообщалось, что фурам запрещали ночной проезд в Волгограде.