В МЧС предупредили о распространении фейков об эвакуации татарстанцев из-за паводка

В МЧС предупредили о распространении фейковых сообщений об эвакуации татарстанцев из-за паводка.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, сегодня в ряд СМИ Татарстана поступили оповещения об экстренной эвакуации населения некоторых районов. При этом признаков повышения уровня воды до опасного уровня не замечено, а распоряжения об эвакуации не издавались.

В ведомстве особо подчеркнули, что все зоны риска, временные рамки и телефоны горячей линии являются фиктивными. Татарстанцам советуют доверять лишь официальной информации и не распространять неподтвержденные сообщения, даже если они выглядят убедительно.