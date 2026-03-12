В МЧС предупредили о распространении фейков об эвакуации татарстанцев из-за паводка

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, сегодня в ряд СМИ Татарстана поступили оповещения об экстренной эвакуации населения некоторых районов. При этом признаков повышения уровня воды до опасного уровня не замечено, а распоряжения об эвакуации не издавались.