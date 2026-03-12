Красноярцев предупредили о нашествии косуль в города из-за рекордных снегопадов

Из-за аномально снежной зимы дикие косули в Красноярском крае все чаще выходят к людям.
Как сообщает gornovosti.ru со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов, снежный покров местами достиг 50−90 сантиметров, а образовавшийся наст мешает животным добывать корм и передвигаться. Это увеличивает их энергозатраты и делает легкой добычей для хищников. С начала года в регионе зафиксировали уже более 100 случаев выхода копытных в населенные пункты.
В связи с участившимися визитами лесных гостей в минприроды напомнили жителям правила поведения при встрече с диким животным. Специалисты просят не пытаться покормить, погладить или прогнать косулю, не трогать раненое животное и не забирать его домой. Важно не шуметь и не делать резких движений, чтобы не спровоцировать панику или агрессию, а также увести детей и домашних питомцев в укрытие.
При обнаружении косули необходимо сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 112 или 005, в полицию — 02 или 102, либо в минприроды края по номерам 8 (391) 227−72−59, 8 (391) 268−03−36.
