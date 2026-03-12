Красноярцев предупредили о нашествии косуль в города из-за рекордных снегопадов

В связи с участившимися визитами лесных гостей в минприроды напомнили жителям правила поведения при встрече с диким животным. Специалисты просят не пытаться покормить, погладить или прогнать косулю, не трогать раненое животное и не забирать его домой. Важно не шуметь и не делать резких движений, чтобы не спровоцировать панику или агрессию, а также увести детей и домашних питомцев в укрытие.