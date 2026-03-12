Ричмонд
В Ростовской области нашли замену перевозчикам, отказавшимся возить пассажиров в СНТ

На конкурс по перевозке жителей СНТ в Ростовской области поступила всего одна заявка.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице в четверг, 12 марта, министр транспорта Ростовской области Алена Беликова провела встречу с представителями СМИ. Одной из ключевых тем стало транспортное обеспечение садоводческих товариществ.

Напомним, в январе текущего года перевозчики уведомили власти об отказе обслуживать 13 направлений, связывающих город с СНТ. Чтобы не допустить транспортной блокады, региональный Минтранс объявил конкурс на поиск новых исполнителей.

— Прием заявок завершился 6 марта. На участие в конкурсе поступила одна заявка, в настоящее время она проходит проверку, — пояснила Алена Беликова.

Если документация компании будет соответствовать требованиям, новый контракт вступит в силу в ближайшее время. Ожидается, что автобусы обновленного парка начнут курсировать по маршрутам уже с 1 апреля.

До этого момента, согласно закону, прежние транспортные компании обязаны продолжать работу, поэтому перерывов в движении автобусов быть не должно.

Помимо ситуации с СНТ, глава министерства затронула и другие системные вопросы, в том числе — развитие речных перевозок внутри региона.

