К пожизненному приговорили всех фигурантов по «Крокусу», кроме четырех человек

На улице у суда тем временем дает интервью редкий человек из потерпевших, кто готов сам общаться с прессой. Это Поморин, оператор съемочной группы, бывший во время нападения в «Крокусе» по работе. В отличие от адвокатов, он говорит тихо и больше про то, что чувствуют обычные пострадавшие. Попутно Поморин называет террористов всего лишь «тупыми исполнителями» и отмечает, что истинных организаторов теракта так и не взяли, и они никак не будут наказаны.