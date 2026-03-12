Пользователи из многих стран мира жалуются на сбой в работе Telegram

На неполадки в работе платформы 12 марта жаловались пользователи из Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии и Сербии. Кроме того, сообщения о перебоях в работе Telegram поступили из России и Белоруссии. Как заявили пользователи, у них не отправляются сообщения и не загружаются медиа. Комментариев от представителей Telegram пока не поступало, отмечает информагентство.