Пользователи из многих стран мира жалуются на сбой в работе Telegram

Представители мессенджера комментариев по поводу сбоя не выпускали.

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, а также жалобы пользователей из многих стран мира, пишет «Лента. Ру».

На неполадки в работе платформы 12 марта жаловались пользователи из Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии и Сербии. Кроме того, сообщения о перебоях в работе Telegram поступили из России и Белоруссии. Как заявили пользователи, у них не отправляются сообщения и не загружаются медиа. Комментариев от представителей Telegram пока не поступало, отмечает информагентство.