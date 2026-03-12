Омские полицейские раскрыли кражу с помощью собаки

В Омске пес кинологической службы помог раскрыть кражу из магазина на улице 6-й Станционной. Собака привела оперативников к общежитию на улице 2-й Ленинградской, где в одной из комнат и обнаружили подозреваемого. Мужчина уже успел устроить застолье с похищенным.
Ранее мужчина разбил стекло входной двери супермаркета и похитил товары из магазина. Задержанным оказался 41-летний житель Омска, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.
Подозреваемый признался в совершении преступления, ему грозит реальный срок до 5 лет.
