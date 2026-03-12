Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские полицейские раскрыли кражу с помощью собаки

Опытный пес кинологической службы привел полицейский прямо к воришке.

Источник: Комсомольская правда

В Омске пес кинологической службы помог раскрыть кражу из магазина на улице 6-й Станционной. Собака привела оперативников к общежитию на улице 2-й Ленинградской, где в одной из комнат и обнаружили подозреваемого. Мужчина уже успел устроить застолье с похищенным.

Ранее мужчина разбил стекло входной двери супермаркета и похитил товары из магазина. Задержанным оказался 41-летний житель Омска, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Подозреваемый признался в совершении преступления, ему грозит реальный срок до 5 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Омичка получила условный срок за растрату средств ТСЖ на маркетплейсе.