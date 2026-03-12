«Ранней весной и в осенний период». Врач-эпидемиолог дала совет белорусским дачникам из-за клещей

Дважды в год обрабатывать участок инсектицидными или акарицидными препаратами для борьбы с клещам посоветовала белорусским дачникам врач-эпидемиолог, заведующая противоэпидемическим отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Влада Запольская, сообщает портал 24health.by.
По ее словам, важно постоянно скашивать траву, срезать мелкий кустарник, не устраивать свалок из мелкого мусора, потому что именно там и накапливается критическое количество клещей, которые могут попасть в дом.
«Желательно, чтобы после обработки участка не было дождя в течение 3−5 дней. Осадки могут повлиять на ее эффективность», — подчеркнула Влада Запольская.
Врач-эпидемиолог напомнила, что активность клещей циклична. Летом в жару их меньше, а осенью они снова возвращаются, для того чтобы набраться сил и поесть перед спячкой.
«Рекомендуется двухразовая обработка участка — ранней весной и в осенний период», — отметила специалист и отметила, что снежная и холодная зима 2026 года на сокращение популяции клещей не повлияла, они ее прекрасно пережили в подстилке из опавшей листвы и с приходом тепла выходят наружу голодными.
А между тем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему глава Минприроды находится в СИЗО.
Кроме того, адвокат сказал, как привлечь водителя, облившего водой из лужи пешехода.
Мы писали, что белорусские врачи рассказали о новых методах лечения головной боли: ботокс в лоб, перекус на ночь, таблетка в первые полчаса, грибы-провокаторы боли в носу.
А еще профсоюз сказал, обязан ли наниматель продлить контракт с работником пенсионного возраста при этом условии.