«Ранней весной и в осенний период». Врач-эпидемиолог дала совет белорусским дачникам из-за клещей

«Рекомендуется двухразовая обработка участка — ранней весной и в осенний период», — отметила специалист и отметила, что снежная и холодная зима 2026 года на сокращение популяции клещей не повлияла, они ее прекрасно пережили в подстилке из опавшей листвы и с приходом тепла выходят наружу голодными.