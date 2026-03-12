Челябинский и пермский театры кукол обменяются спектаклями по пьесам Пушкина

— «Годунов» отправится на гастроли в Пермь и, таким образом, театры обменяются спектаклями Александра Янушкевича по произведениям Александра Пушкина — такой вот получился сюжет нынешних обменных гастролей. Также Челябинский театр кукол покажет в Перми свои, уже ставшими хитами постановки «Каштанка», «Собачка Соня» и «Подарок для папы», — рассказали в театре.