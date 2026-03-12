Челябинский и пермский театры кукол обменяются спектаклями по пьесам Пушкина

С 19 по 22 марта в Челябинском театре кукол имени В. Вольховского пройдут гастроли Пермского театра кукол. Для малышей пермские артисты покажут спектакль «Кошкин дом», для ребят постарше — «Вождь краснокожих» по рассказу О. Генри и «Левша» по Н. Лескову.
Взрослых зрителей гости из Перми порадуют спектаклем «Маленькие трагедии» в постановке режиссера Александра Янушкевича и художника Татьяны Нерсисян, над которой поработают постановщики челябинского спектакля «Годунов».
— «Годунов» отправится на гастроли в Пермь и, таким образом, театры обменяются спектаклями Александра Янушкевича по произведениям Александра Пушкина — такой вот получился сюжет нынешних обменных гастролей. Также Челябинский театр кукол покажет в Перми свои, уже ставшими хитами постановки «Каштанка», «Собачка Соня» и «Подарок для папы», — рассказали в театре.