В Башкирии усилили контроль за 70 затороопасными участками рек

На площади у «Уфа-Арены» прошел смотр сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС. Спасатели продемонстрировали готовность к паводковому и пожароопасному сезону. В смотре участвовали около 170 человек и 70 единиц техники: беспилотники, катера, судно на воздушной подушке, мобильные лаборатории, пожарные автомобили и вертолет Ка-32 для мониторинга водоемов.