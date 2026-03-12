В Башкирии усилили контроль за 70 затороопасными участками рек

На площади у «Уфа-Арены» прошел смотр сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС. Спасатели продемонстрировали готовность к паводковому и пожароопасному сезону. В смотре участвовали около 170 человек и 70 единиц техники: беспилотники, катера, судно на воздушной подушке, мобильные лаборатории, пожарные автомобили и вертолет Ка-32 для мониторинга водоемов.
Начальник МЧС по Башкирии Владимир Горин сообщил, что общая группировка сил насчитывает 12 тысяч человек, около 3 тысяч машин и плавсредств. Главная задача — своевременно реагировать на происшествия и помогать людям. Экстренные службы готовятся к самому сложному развитию событий и максимально мобилизуют ресурсы.
Подготовка к половодью идет заранее. В 27 районах укрепляют берега, расчищают русла, чернят и пилят лед. Особое внимание уделяют 70 затороопасным участкам. Зампремьера правительства Ирек Сагитов подтвердил: силы и средства готовы к работе, даны рекомендации по дооснащению подразделений. В ближайшее время аналогичные смотры пройдут во всех муниципалитетах республики.
