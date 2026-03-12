Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии усилили контроль за 70 затороопасными участками рек

В Уфе показали технику для борьбы с паводком и пожарами.

Источник: Комсомольская правда

На площади у «Уфа-Арены» прошел смотр сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС. Спасатели продемонстрировали готовность к паводковому и пожароопасному сезону. В смотре участвовали около 170 человек и 70 единиц техники: беспилотники, катера, судно на воздушной подушке, мобильные лаборатории, пожарные автомобили и вертолет Ка-32 для мониторинга водоемов.

Начальник МЧС по Башкирии Владимир Горин сообщил, что общая группировка сил насчитывает 12 тысяч человек, около 3 тысяч машин и плавсредств. Главная задача — своевременно реагировать на происшествия и помогать людям. Экстренные службы готовятся к самому сложному развитию событий и максимально мобилизуют ресурсы.

Подготовка к половодью идет заранее. В 27 районах укрепляют берега, расчищают русла, чернят и пилят лед. Особое внимание уделяют 70 затороопасным участкам. Зампремьера правительства Ирек Сагитов подтвердил: силы и средства готовы к работе, даны рекомендации по дооснащению подразделений. В ближайшее время аналогичные смотры пройдут во всех муниципалитетах республики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.