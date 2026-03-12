В Воронежской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности на территории Воронежской области. Предупреждение связано с туманом, который ожидается в регионе в ближайшие часы.
По данным синоптиков, ухудшение видимости прогнозируется с 18:00 четверга, 12 марта, до 6:00 утра пятницы, 13 марта. В этот период жителей области ожидают не только густой туман, но и минусовые температуры.
В ночное время столбики термометров в Воронеже опустятся до −2 градусов. В районах области местами похолодает сильнее — до −3 градусов.
Сотрудники МЧС призывают воронежцев быть предельно внимательными на дорогах. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.