В Воронежской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Гидрометцентр предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении видимости на дорогах в ночью и утром.

Источник: Комсомольская правда

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности на территории Воронежской области. Предупреждение связано с туманом, который ожидается в регионе в ближайшие часы.

По данным синоптиков, ухудшение видимости прогнозируется с 18:00 четверга, 12 марта, до 6:00 утра пятницы, 13 марта. В этот период жителей области ожидают не только густой туман, но и минусовые температуры.

В ночное время столбики термометров в Воронеже опустятся до −2 градусов. В районах области местами похолодает сильнее — до −3 градусов.

Сотрудники МЧС призывают воронежцев быть предельно внимательными на дорогах. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.