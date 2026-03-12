Воронежцев приглашают в выходные бесплатно посетить музей Василия Пескова в заповеднике

14 и 15 марта в Воронежском заповеднике все гости смогут бесплатно посетить музей Василия Пескова. Акция приурочена ко дню рождения журналиста, который отмечается 14 марта.
Посетители смогут самостоятельно познакомиться с экспозицией, рассказывающей о жизни и творчестве Василия Михайловича.
В выходные музей работает в 11:00, 13:00, 15:00.
В администрации заповедника напомнили, что билет на посещение территории заповедника в кассе приобретается отдельно, дети, а так же льготные категории граждан в кассе получают бесплатный билет.