Воронежцев приглашают в выходные бесплатно посетить музей Василия Пескова в заповеднике

Акцию приурочили ко дню рождения журналиста.

Источник: Комсомольская правда

14 и 15 марта в Воронежском заповеднике все гости смогут бесплатно посетить музей Василия Пескова. Акция приурочена ко дню рождения журналиста, который отмечается 14 марта.

Посетители смогут самостоятельно познакомиться с экспозицией, рассказывающей о жизни и творчестве Василия Михайловича.

В выходные музей работает в 11:00, 13:00, 15:00.

В администрации заповедника напомнили, что билет на посещение территории заповедника в кассе приобретается отдельно, дети, а так же льготные категории граждан в кассе получают бесплатный билет.