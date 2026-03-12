Суда на подводных крыльях запустят в 2027 году из Ростова в Мариуполь

В Ростовской области планируют расширить сеть пассажирских перевозок на судах с подводными крыльями. К 2027 году появится маршрут до Мариуполя. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова на встрече с журналистами, пишет «КП — Ростов-на-Дону».
В будущем водный транспорт хотят сделать не только туристическим, но и полноценным средством регулярного сообщения, сравнимым по назначению с автобусом или электричкой. Планируется, что уже в 2026 году между Ростовом и Таганрогом начнут ходить рейсы скоростного судна «Метеор».
«Очень надеемся, что получится. Не будем загадывать на 2026-й, но хотя бы на 2027-й год, это первое сообщение с вновь присоединенными территориями, в частности с Мариуполем», — поделилась планами министр.
Глава минтранса заявила, что реализация задуманного требует серьезной подготовки, в том числе переквалификации судов. Для маршрута в Керчь нужны «Метеоры» морского класса с новыми характеристиками, так как нынешние суда могут дойти только до Таганрога из-за мелководья в Дону.