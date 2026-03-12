Суда на подводных крыльях запустят в 2027 году из Ростова в Мариуполь

В будущем водный транспорт хотят сделать не только туристическим, но и полноценным средством регулярного сообщения, сравнимым по назначению с автобусом или электричкой. Планируется, что уже в 2026 году между Ростовом и Таганрогом начнут ходить рейсы скоростного судна «Метеор».