Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области на месяц ограничат движение большегрузов

В Волгоградской области временно ограничат движение грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и.

В Волгоградской области временно ограничат движение грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения в весенний период. Как сообщается в постановлении администрации региона, в период с 15 марта по 13 апреля проезд запрещен для транспорта, имеющего нагрузку на ось более 5 тонн.

Однако под эти ограничения не попадает ряд дорог и участков автомобильных трасс. В их числе:

— «3-я Продольная магистраль»;

— первый пусковой комплекс первой очереди мостового перехода через Волгу в Волгограде;

— второй пусковой комплекс мостового перехода через реку Волга в Волгограде;

— «Волгоград-Краснослободск — Ахтуба»;

— «Волгоград (от г. Волжский) — Астрахань»;

— «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск»;

— «Михайловка (км 15) — Серафимович — Суровикино»;

— «Новониколаевский — Урюпинск — Нехаевская — Краснополье — Манино (Воронежская область)»;

— подъезд от автомобильной дороги Р-22 «Каспий» трассы М-4 «Дон — Тамбов — Волгоград Астрахань» к Волгограду;

— участок км 191+000 км 201+000 автомобильной дороги «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская (Ростовская область)».

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя губернатора Волгоградской области Александра Дорждеева.