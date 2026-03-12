В Волгоградской области на месяц ограничат движение большегрузов

В Волгоградской области временно ограничат движение грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения в весенний период. Как сообщается в постановлении администрации региона, в период с 15 марта по 13 апреля проезд запрещен для транспорта, имеющего нагрузку на ось более 5 тонн.
Однако под эти ограничения не попадает ряд дорог и участков автомобильных трасс. В их числе:
— «3-я Продольная магистраль»;
— первый пусковой комплекс первой очереди мостового перехода через Волгу в Волгограде;
— второй пусковой комплекс мостового перехода через реку Волга в Волгограде;
— «Волгоград-Краснослободск — Ахтуба»;
— «Волгоград (от г. Волжский) — Астрахань»;
— «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск»;
— «Михайловка (км 15) — Серафимович — Суровикино»;
— «Новониколаевский — Урюпинск — Нехаевская — Краснополье — Манино (Воронежская область)»;
— подъезд от автомобильной дороги Р-22 «Каспий» трассы М-4 «Дон — Тамбов — Волгоград Астрахань» к Волгограду;
— участок км 191+000 км 201+000 автомобильной дороги «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская (Ростовская область)».
Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя губернатора Волгоградской области Александра Дорждеева.