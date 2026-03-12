В Волгоградской области на месяц ограничат движение большегрузов

В Волгоградской области временно ограничат движение грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения в весенний период. Как сообщается в постановлении администрации региона, в период с 15 марта по 13 апреля проезд запрещен для транспорта, имеющего нагрузку на ось более 5 тонн.