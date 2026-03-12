Священник объяснил, когда можно нарушить Великий пост

Иванов напомнил, что пост — это не соревнование, где важно продержаться дольше всех. Это время, когда человек учится управлять своими желаниями, но не в ущерб здравому смыслу. Если ограничения стали непосильными, их можно ослабить, но делать это с молитвой и намерением восполнить пост делами милосердия.