Священник объяснил, когда можно нарушить Великий пост

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов разъяснил, допустимо ли прерывать пост по состоянию здоровья. Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на RT.
По словам Иванова, если человек замечает, что пост вызывает ухудшение здоровья, мешает работать или провоцирует срывы и раздражительность, это уже не добродетель, а самоистязание. Он подчеркнул, что Господь не требует от верующих чрезмерных подвигов, которые им не под силу.
При этом священник предостерег от самостоятельных решений: ослаблять ограничения нельзя, просто поддавшись унынию или слабоволию. Нужно обязательно обратиться к священнику, рассказать о своем состоянии и получить благословение.
Иванов напомнил, что пост — это не соревнование, где важно продержаться дольше всех. Это время, когда человек учится управлять своими желаниями, но не в ущерб здравому смыслу. Если ограничения стали непосильными, их можно ослабить, но делать это с молитвой и намерением восполнить пост делами милосердия.
