Строителям Красногорского гидроузла снова задерживают зарплату

«Люди не получили ни копейки, даже те кто уволился в январе. На сегодняшний день задолженность по зарплате составляет: декабрь, январь, февраль —аванс», — написал подписчик телеграм-канала. Зарплату за февраль рабочие должны получить 15 марта, однако опасаются, что не получат и ее. При этом, по словам автора поста, на стратегически важном для Омской области объекте, рабочих в период с 13 февраля по 13 марта перевели на 2\3 зарплаты.