Строителям Красногорского гидроузла снова задерживают зарплату

Строители Красногорского гидроузла снова пожаловались в соцсетях на невыплату заработной платы. Долги, по словам работников, копятся уже несколько месяцев. Обращение одного из строителей опубликовал телеграм-канал «Инцидент-Омск».
«Люди не получили ни копейки, даже те кто уволился в январе. На сегодняшний день задолженность по зарплате составляет: декабрь, январь, февраль —аванс», — написал подписчик телеграм-канала. Зарплату за февраль рабочие должны получить 15 марта, однако опасаются, что не получат и ее. При этом, по словам автора поста, на стратегически важном для Омской области объекте, рабочих в период с 13 февраля по 13 марта перевели на 2\3 зарплаты.
Строительство Красногорского узла ведет ООО «Межрегионстрой», которое ранее уже имело проблемы с выплатой зарплаты рабочим. Такая ситуация имела место быть в начале декабря прошлого года. По данному факту проводилась прокурорская проверка. Позже в ведомстве заявили, что долг перед работниками в сумме 34,8 млн рублей полностью погашен.
