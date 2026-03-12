Многодетной матери вернули маткапитал после банкротства экс-супруга

В Волгограде суд восстановил право многодетной матери на материнский капитал после того, как бывший муж стал банкротом. Это позволило женщине вновь распоряжаться средствами государственной поддержки, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
История началась с того, что Гюнай М. обратилась в суд, чтобы вернуть себе право на материнский капитал. Она рассказала, что с 2013 по 2023 год была замужем, и в этом браке у нее родились четверо детей. В 2018 году семья купила дом, используя средства маткапитала. Этот дом был общей собственностью супругов.
После развода Гюнай продолжала жить в доме с детьми. Однако в марте 2024 года Арбитражный суд Волгоградской области признал ее бывшего мужа банкротом. Из-за этого дом продали с публичных торгов, а деньги от материнского капитала — 453 026 рублей — вернули в Отделение Социального фонда России по Волгоградской области. Женщина просила суд снова предоставить ей право распоряжаться этими деньгами, так как они вернулись в фонд.
Таким образом, Дзержинский районный суд пришел к выводу, что, хоть средства и были изначально потрачены, их возврат государству означает, что право на маткапитал не утрачено. Суд восстановил право Гюнай М.