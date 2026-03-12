Многодетной матери вернули маткапитал после банкротства экс-супруга

История началась с того, что Гюнай М. обратилась в суд, чтобы вернуть себе право на материнский капитал. Она рассказала, что с 2013 по 2023 год была замужем, и в этом браке у нее родились четверо детей. В 2018 году семья купила дом, используя средства маткапитала. Этот дом был общей собственностью супругов.