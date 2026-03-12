Ричмонд
Прокуратура нашла нарушения в столовой школы № 3 Челябинска

На некоторых продуктах не было маркировок, а журналы температурного режима не велись.

Источник: 1obl.ru

Прокуратура Курчатовского района Челябинска провела проверку в школе № 3, где учащиеся жалуются на питание. Рейд провели после того, как родители школьников пожаловались в СМИ на гречку с плесенью, которую подавали детям. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки подтвердились факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Продукты хранились с нарушениями, на части из них отсутствовали маркировочные ярлыки, а журналы контроля температурного режима не велись.

По итогам проверки внесены представления директору школы и руководителю компании — организатора питания ООО КП «Лидер». После вмешательства ведомства все нарушения были устранены. Двух должностных лиц, ответственных за питание, привлекли к дисциплинарной ответственности.