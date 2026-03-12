Прокуратура нашла нарушения в столовой школы № 3 Челябинска

Прокуратура Курчатовского района Челябинска провела проверку в школе № 3, где учащиеся жалуются на питание. Рейд провели после того, как родители школьников пожаловались в СМИ на гречку с плесенью, которую подавали детям. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.