Прокуратура нашла нарушения в столовой школы № 3 Челябинска

Прокуратура Курчатовского района Челябинска провела проверку в школе № 3, где учащиеся жалуются на питание. Рейд провели после того, как родители школьников пожаловались в СМИ на гречку с плесенью, которую подавали детям. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ходе проверки подтвердились факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Продукты хранились с нарушениями, на части из них отсутствовали маркировочные ярлыки, а журналы контроля температурного режима не велись.
По итогам проверки внесены представления директору школы и руководителю компании — организатора питания ООО КП «Лидер». После вмешательства ведомства все нарушения были устранены. Двух должностных лиц, ответственных за питание, привлекли к дисциплинарной ответственности.