Суд запретил оказывать гостиничные услуги в ЖК «Рыбная деревня» в Калининграде. Об этом сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.
По данным ведомства, собственники четырёх квартир в ЖК «Рыбная деревня» оказывали в них гостиничные услуги. Владельцы переустроили помещения и разделили их на отдельные комнаты для проживания. Затем их сдавали в аренду посуточно.
С жалобой в прокуратуру обратились другие жители многоквартирного дома. По иску ведомства суд запретил собственникам использовать квартиры для оказания гостиничных услуг.