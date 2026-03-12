Ричмонд
Суд запретил оказывать гостиничные услуги в ЖК «Рыбная деревня» в Калининграде

Владельцы квартир переустроили помещения и разделили их на комнаты для проживания.

Суд запретил оказывать гостиничные услуги в ЖК «Рыбная деревня» в Калининграде. Об этом сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.

По данным ведомства, собственники четырёх квартир в ЖК «Рыбная деревня» оказывали в них гостиничные услуги. Владельцы переустроили помещения и разделили их на отдельные комнаты для проживания. Затем их сдавали в аренду посуточно.

С жалобой в прокуратуру обратились другие жители многоквартирного дома. По иску ведомства суд запретил собственникам использовать квартиры для оказания гостиничных услуг.