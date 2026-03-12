Елена Дятлова: я нечасто пользуюсь общественным транспортом

«Я пользуюсь общественным транспортом не так часто, — сообщила Дятлова. — У меня есть две ноги, и я пользуюсь своими ногами. Я очень люблю ходить и считаю, что для меня это очень полезно. Объективности ради, на работу я действительно приезжаю на машине, а все остальное время стараюсь передвигаться ногами. В последнее время я уверовала в здоровый образ жизни и в то, что лично мне это необходимо».