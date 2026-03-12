Какие гаджеты выбрали воронежцы в подарок

Посетители интернет-магазина МегаФона не всегда готовились к праздникам заранее: больше всего заказов в феврале пришлось на 18 и 22 февраля, а в марте — на 6 и 7 марта. Чаще всего подарки искали в разгар рабочего дня: больше всего заказов в предпраздничные недели были оформлены с 12 до 15 часов дня.