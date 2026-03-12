Жители жалуются на УК, которых нет: сотни домов в Челябинске остались без управляющих компаний

В Челябинской области почти тысяча многоквартирных домов оказались без управляющих компаний. О масштабной проблеме на форуме «ЖКХ в развитии» заявила руководитель региональной Госжилинспекции Ирина Настенко.
По ее словам, на март 2026 года без управляющих организаций остаются 998 многоэтажек. Причем многие жители даже не подозревают, что их дом фактически никем не управляется.
— Люди приходят к нам и говорят: «Накажите нашу управляющую компанию». Мы начинаем проверять реестры и видим, что у дома вообще нет управляющей организации, — рассказала Настенко.
Особенно остро проблема стоит в Челябинске. По данным представителей СРО управляющих компаний, около 400 проблемных домов находятся именно в областном центре.
Часть домов осталась без обслуживания после того, как лицензии лишились крупные управляющие организации — Мой дом Урал и ДЕЗ Калининского района. Компании лишили права работать из-за многочисленных нарушений и систематических сбоев даже в выполнении базовых обязанностей.
Глава Госжилинспекции подчеркнула, что решать проблему должны не только жители, но и муниципальные власти. По ее мнению, администрации должны активнее «подхватывать» такие дома и организовывать хотя бы временное управление.
Неожиданной причиной кризиса в сфере ЖКХ специалисты назвали и отсутствие информации о добросовестных управляющих компаниях.
— Люди часто просят нас посоветовать хорошую управляющую компанию. Но даже если бы мы имели на это право, мы сами не всегда можем назвать такую, — призналась Настенко.
В Госжилинспекции пояснили, что надзорный орган в основном сталкивается с проблемными компаниями. Те же управляющие, которые работают без нарушений, редко попадают в поле зрения проверок и годами остаются «в тени».