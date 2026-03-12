Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле заявили, что сотрудничество России и США могло бы стабилизировать энергорынки

Ситуация с мировыми ценами на топливо осложнилась из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Клопс.ru

В Кремле допустили, что активизация диалога с Вашингтоном могла бы позитивно сказаться на глобальных энергетических рынках. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет «Коммерсант» в четверг, 12 марта.

«Очевидно, что взаимодействие между Россией и США, в том числе на энергетических рынках, может и должно являться очень важным фактором по стабилизации этих рынков», — заявил Песков.

Песков также прокомментировал контакты спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева в США. Деталей его переговоров в Майами в Кремле пока не раскрывают — как пояснил пресс-секретарь, сначала дипломат должен вернуться в Россию и переговорить с главой государства.

По мнению экспертов, нынешний скачок цен на нефть способен запустить новый глобальный цикл подорожания энергоресурсов — возможно повторение сценария нулевых годов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше