Фильм ужасов «Крик 7» заработал $150 млн в мировом прокате

Седьмая часть отмахивается от традиций серии короткой ремаркой, что в этот раз дела принимают максимально дурацкий оборот и балом правит нефильтрованная ностальгия, без всякой рефлексии. Проблема в том, что ностальгируют тут по прошлому, которого никогда не существовало: «Крик» с самого начала был метаслэшером, так что формат плюс-минус конвенционального слэшера в его случае совершенно противоестественен. Тем не менее ровно по этому пути и движется седьмая часть, благодаря чему быстро превращается из очередной серии «Крика» в очередную серию «Удара ножом», — цикла ужастиков, существующих внутри этой вселенной в качестве груши для сатирического битья и высмеивания всего худшего, что есть в индустрии развлечений. Кажется, еще вот-вот — и сбудется пророчество из комедии Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (2001), где в новой главе «Крика» убийцей оказывается обезьяна.