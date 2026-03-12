Прокуратура нашла нарушения в психоневрологических интернатах Кузбасса

Установлено, что учреждения недоукомплектованы соцработниками и медперсоналом. В ряде интернатов льготные лекарства, положенные пациентам бесплатно, приобретались за их собственный счёт. Кроме того, администрации годами не передавали имущество умерших постояльцев в Росимущество.