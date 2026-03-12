Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура нашла нарушения в психоневрологических интернатах Кузбасса

Пациентов заставляли платить за льготные лекарства.

Масштабная проверка, проведённая Генпрокуратурой по СФО совместно с Роспотребнадзором и МЧС, вскрыла грубые нарушения в домах-интернатах региона. Об этом сообщают VSE42.RU.

Установлено, что учреждения недоукомплектованы соцработниками и медперсоналом. В ряде интернатов льготные лекарства, положенные пациентам бесплатно, приобретались за их собственный счёт. Кроме того, администрации годами не передавали имущество умерших постояльцев в Росимущество.

По итогам проверки внесено 39 актов реагирования. Руководителям предписано устранить нарушения и наказать виновных.

После вмешательства прокуратуры 137 сотрудников прошли медосмотр, 22 пациентам вернули деньги за лекарства, эвакуационные выходы приведены в норму.