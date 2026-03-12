Прокуратура нашла нарушения в психоневрологических интернатах Кузбасса

Масштабная проверка, проведённая Генпрокуратурой по СФО совместно с Роспотребнадзором и МЧС, вскрыла грубые нарушения в домах-интернатах региона. Об этом сообщают VSE42.RU.
Установлено, что учреждения недоукомплектованы соцработниками и медперсоналом. В ряде интернатов льготные лекарства, положенные пациентам бесплатно, приобретались за их собственный счёт. Кроме того, администрации годами не передавали имущество умерших постояльцев в Росимущество.
По итогам проверки внесено 39 актов реагирования. Руководителям предписано устранить нарушения и наказать виновных.
После вмешательства прокуратуры 137 сотрудников прошли медосмотр, 22 пациентам вернули деньги за лекарства, эвакуационные выходы приведены в норму.