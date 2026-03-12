Заместитель губернатора объяснила, почему Ростову нужен трамвай, а не метро

Заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова во время встречи с журналистами рассказала, почему донской столице скорее нужен трамвай, а не метро.
Вопрос звучал так: если бы у города было бы неограниченное количество средств, какой вид транспорта поставили бы на первое место.
— Откровенно говоря, с точки зрения транспортного планирования, очень легко ответить на этот вопрос. Это не метро. Объясню почему. Вопрос не в грунтах, не в сложности и дороговизне строительства. Вопрос в том, что у метро тоже есть свои параметры, в том числе, экономическая эффективность и стоимость содержания. Метро очень дорого в содержании, — отметила Алена Беликова.
Нужно будет следить за безопасностью, тратить деньги на охлаждение, вентиляцию, электричество, уборку.
— Например, рельсы трамвая убрать от снега или вымыть станцию метро, это две разные истории. Кроме того, стоимость эксплуатации и доходов от пассажиропотока будут примерно равны только в том случае, если в метро пойдут, как минимум, 15 тысяч человек в час. Это самая низкая цифра, которую можно придумать. Но сегодня максимальный пассажиропоток в Ростове, это Михаила Нагибина, составляет до 4,5 тысяч человек в час, — разъяснила Алена Беликова.
Еще одной причиной, по которой метро не подходит городу, является использование личного транспорта. На машинах сейчас совершается 60% поездок. Глава донского минтранса считает, что людей нужно привлекать на общественный транспорт, и для этого необходимо улучшать его качество и регулярность на маршрутах.
— Без ограниченных ресурсов, считаю, что Ростову нужен трамвай. Это не мое личное мнение, оно аргументировано, в том числе, цифрами. Как раз от 3,5 до 15 тысяч человекк в час — это цифра для вывоза пассажиров трамваем. У него выше провозная способность. Также это возможность создания выделенной линии. Это сложно, дорого, но очень эффективно и в разы дешевле, чем метро, — резюмировала Алена Беликова.
