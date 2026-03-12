Заместитель губернатора объяснила, почему Ростову нужен трамвай, а не метро

— Например, рельсы трамвая убрать от снега или вымыть станцию метро, это две разные истории. Кроме того, стоимость эксплуатации и доходов от пассажиропотока будут примерно равны только в том случае, если в метро пойдут, как минимум, 15 тысяч человек в час. Это самая низкая цифра, которую можно придумать. Но сегодня максимальный пассажиропоток в Ростове, это Михаила Нагибина, составляет до 4,5 тысяч человек в час, — разъяснила Алена Беликова.