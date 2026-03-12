Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге умер врач областной клинической больницы № 1 Владимир Рыжкин

Врач Свердловской областной больницы № 1 Владимир Рыжкин ушел из жизни.

Источник: пресс-служба Свердловской областной клинической больницы №1

В Екатеринбурге на 70-м году жизни умер заведующий отделением медицинской реабилитации и физиотерапии Свердловской областной клинической больницы № 1 Владимир Рыжкин. Он ушел из жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

— На протяжении 35 лет Владимир Михайлович неустанно внедрял в больнице передовые реабилитационные методики и технологии. Благодаря ему на сегодняшний день в отделении применяются все включённые в современные клинические рекомендации методы реабилитации, — сообщили в пресс-службе медучреждения.

На работу в больницу Владимира Рыжкина пригласили в 1983 году в качестве анестезиолога-реаниматолога. В 1990 году после прохождения специализации по физиотерапии его назначили заведующим этим отделением, где он и проработал до конца жизни.

За многолетний труд Владимир Рыжкин награжден знаком «Отличник здравоохранения» и почетными грамотами.

Прощание с врачом состоится 14 марта с 11:30 до 12:30 в зале Дома прощания «Вознесение». Похороны пройдут в 14:00 на Широкореченском кладбище.