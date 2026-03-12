Вернуть билет на электричку воронежцы смогут онлайн с 1 сентября

Главное нововведение касается способов оформления возврата. Если раньше пассажирам приходилось лично обращаться в железнодорожные кассы, то теперь расторгнуть договор перевозки можно дистанционно — через официальные сайты перевозчиков или их мобильные приложения. Это существенно экономит время и делает процесс более удобным.