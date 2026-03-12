Вернуть билет на электричку воронежцы смогут онлайн с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правилах возврата билетов на пригородные поезда, предусматривающие указание мест. Соответствующий приказ выпустило Министерство транспорта РФ. Новация затронет и жителей Воронежской области, пользующихся электричками.
Главное нововведение касается способов оформления возврата. Если раньше пассажирам приходилось лично обращаться в железнодорожные кассы, то теперь расторгнуть договор перевозки можно дистанционно — через официальные сайты перевозчиков или их мобильные приложения. Это существенно экономит время и делает процесс более удобным.
Сами условия возврата денежных средств остаются неизменными и будут применяться в зависимости от времени, оставшегося до отправления состава:
— Если пассажир сдает билет более чем за 2 часа до отправления поезда, ему возвращается полная стоимость проезда (за вычетом установленного сбора за операцию).
— Если до отправления осталось менее 2 часов, пассажир получит обратно 50% от цены билета.
Размер комиссии за оформление возврата будет определяться согласно правилам конкретного перевозчика. Таким образом, новые правила призваны повысить доступность услуги и адаптировать ее к современным цифровым реалиям.