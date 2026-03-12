В Красноярске подписали несколько соглашений для помощи ветеранам СВО

На прошлой неделе в Красноярске подписали несколько соглашений, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Документы предусматривают сотрудничество сразу в нескольких сферах — от социальной защиты до организации досуга.
Одно из соглашений заключили с «Красгорпарком». Совместная работа будет включать патриотические и культурные мероприятия, встречи ветеранов, а также проекты для молодежи по сохранению исторической памяти.
Второе соглашение подписали с отделением Социального фонда России по Красноярскому краю. Оно касается социальной поддержки ветеранов и их семей, информирования о положенных выплатах и льготах, а также оперативного решения возникающих вопросов.
В телеграм-канале Союза ветеранов СВО опубликовали инструкции по подаче заявлений на санитарно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию, чтобы каждый мог быстро воспользоваться положенными мерами поддержки.
