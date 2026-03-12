Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске подписали несколько соглашений для помощи ветеранам СВО

В Красноярске ветеранов СВО обеспечат санаторным лечением и культурным досугом по новым соглашениям.

На прошлой неделе в Красноярске подписали несколько соглашений, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Документы предусматривают сотрудничество сразу в нескольких сферах — от социальной защиты до организации досуга.

Одно из соглашений заключили с «Красгорпарком». Совместная работа будет включать патриотические и культурные мероприятия, встречи ветеранов, а также проекты для молодежи по сохранению исторической памяти.

Второе соглашение подписали с отделением Социального фонда России по Красноярскому краю. Оно касается социальной поддержки ветеранов и их семей, информирования о положенных выплатах и льготах, а также оперативного решения возникающих вопросов.

В телеграм-канале Союза ветеранов СВО опубликовали инструкции по подаче заявлений на санитарно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию, чтобы каждый мог быстро воспользоваться положенными мерами поддержки.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.