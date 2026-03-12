В Уфе на посадку 247 лип выделили 23,5 миллиона рублей

Администрация Уфы в этом году направит 23,5 миллиона рублей на озеленение города. Средства выделят из бюджета, заказчиком выступает управление коммунального хозяйства. На эти деньги планируют высадить 247 лип.
Саженцы должны быть высотой от 4 до 6 метров с диаметром ствола 20−30 сантиметров, с вызревшими почками и без повреждений. Корни обязательно упаковывают в мешковину. Посадку проведут в период с 20 апреля по 15 мая.
Победитель конкурса должен будет гарантировать качество работ в течение года. Заявки принимаются до 23 марта.
