Из Калининградской области за границу отправили более 60 тысяч тонн зерна

Странами-получателями стали Сербия, Конго и Камерун.

Из Калининградской области с начала года экспортировано более 60 тысяч тонн зерновой продукции. Как сообщает Россельхознадзор, в Сербию отправили 26 тыс. т кукурузы, в Конго и Камерун — 30 тыс. т пшеницы, в ОАЭ — 4,5 тыс. т пшеницы.

Все партии прошли карантинный фитосанитарный контроль. Нарушений не выявили.

