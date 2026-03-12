Из Калининградской области за границу отправили более 60 тысяч тонн зерна

Из Калининградской области с начала года экспортировано более 60 тысяч тонн зерновой продукции. Как сообщает Россельхознадзор, в Сербию отправили 26 тыс. т кукурузы, в Конго и Камерун — 30 тыс. т пшеницы, в ОАЭ — 4,5 тыс. т пшеницы.
Все партии прошли карантинный фитосанитарный контроль. Нарушений не выявили.
