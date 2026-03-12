Стало известно об условиях содержания Мадуро в тюрьме США

Мадуро пребывает в штрафном изоляторе. Согласно правилам MDC, заключенные этого блока выводятся из камеры только трижды в неделю на один час в сопровождении конвоя. Такой режим распространяется на арестантов высокого ранга или на тех, кому необходима повышенная защита, пишет «Лента.ру».
Размер камеры Мадуро — примерно два на три метра. Там установлена металлическая кровать, имеются туалет и раковина. Дневное освещение практически не проникает в помещение, так как окно очень узкое.
В федеральное учреждение административного содержания под стражей в основном помещают лиц, которые ожидают судебных разбирательств или перевода в места постоянного отбывания наказания. MDC известен как изолятор с тяжелыми условиями пребывания. Там зафиксирована нехватка сотрудников, плохо отапливаются помещения в зимний период, ограничен доступ к медицинской помощи. Тюремный консультант Сэм Мангел рассказал ABC, что MDC заключенные и правозащитники называют «адом на земле».
Источники издания утверждают, что венесуэльский лидер кричит в своей камере по ночам на родном языке. Он утверждает, что его похитили, и просит сообщить об этом своим родным и другим арестованным гражданам Венесуэлы.
Ранее сын Николаса Мадуро, депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Николас Мадуро Герра сообщил, что президент Венесуэлы, которого арестовали США, направляет боливарианской республике молитву и послание веры.
Напомним, захват президента Венесуэлы американскими военными был произведен 3 января. Военнослужащие армии США доставили политика и его супругу в Нью-Йорк, где суд поместил их под стражу. Супругам инкриминируют причастность к наркоторговле.