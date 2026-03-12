На борту рейса самолета Москва—Омск пассажира связали скотчем

Как рассказала Ирина Волк, пьяный ранее неоднократно судимый мужчина нецензурно ругался и мешал окружающим. Так как дебошир представлял опасность для самого себя и других, при содействии других пассажиров бортпроводники связали его скотчем и удерживали в кресле до посадки.