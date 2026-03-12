Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На борту рейса самолета Москва—Омск пассажира связали скотчем

О дебоше на борту сообщили в транспортной полиции Сибири.

Источник: Комсомольская правда

В транспортной полиции Сибири со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщили о двух случаях пьяного дебоша. Одни из них произошел на борту самолета во время рейса Москва—Омск.

Как рассказала Ирина Волк, пьяный ранее неоднократно судимый мужчина нецензурно ругался и мешал окружающим. Так как дебошир представлял опасность для самого себя и других, при содействии других пассажиров бортпроводники связали его скотчем и удерживали в кресле до посадки.

В Омске полицейские доставили нарушителя в дежурную часть. Ему грозит административная ответственность сразу по нескольким статьям КоАП РФ.

Еще один случай пьяного дебоша произошел в аэропорту города Минеральные Воды.

Ранее мы писали, что омичи готовы уехать в тур с первой встречной с сайта знакомств.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше