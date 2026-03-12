На борту рейса самолета Москва—Омск пассажира связали скотчем

В транспортной полиции Сибири со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщили о двух случаях пьяного дебоша. Одни из них произошел на борту самолета во время рейса Москва—Омск.
Как рассказала Ирина Волк, пьяный ранее неоднократно судимый мужчина нецензурно ругался и мешал окружающим. Так как дебошир представлял опасность для самого себя и других, при содействии других пассажиров бортпроводники связали его скотчем и удерживали в кресле до посадки.
В Омске полицейские доставили нарушителя в дежурную часть. Ему грозит административная ответственность сразу по нескольким статьям КоАП РФ.
Еще один случай пьяного дебоша произошел в аэропорту города Минеральные Воды.
