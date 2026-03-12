Блогер Лерчек, которой диагностировали рак четвертой стадии, начнет лечение

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, в пятницу начнет курс химиотерапии, сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини.
Блогер 24 февраля родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини. На следующий день после выписки она была госпитализирована в онкологическую реанимацию. В четверг Луис Сквиччиарини сообщил, что у Чекалиной обнаружен рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких.
«Завтра Валерия начинает химиотерапию. Мы — ее семья и друзья — делаем все возможное, чтобы помочь ей пройти через это трудное испытание», — написал Луис Сквиччиарини на своей странице в Instagram*.
Валерия Чекалина и её бывший супруг Артём находятся под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, которое рассматривает Гагаринский суд Москвы. Последнее судебное заседание 9 февраля не состоялось из-за того, что блогера увезла скорая помощь, у нее отнималась нога.
