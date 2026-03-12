На Дону у Нововоронежской АЭС ожидают подъем воды до 6,5 метров

В реке Дон у Нововоронежа с 27 марта по 4 апреля ожидается максимальный подъем уровня воды — до 6,5 м. Предыдущий раз, в марте 2023 года, вода поднялась на 6 метров.
Персонал, оборудование и гидротехнические сооружения Нововоронежской АЭС готовы к работе в условиях весеннего паводка. Рабочие проверили исправность гидротехнических и очистных сооружений, сформированы аварийные бригады, подготовлена промышленная ливневая канализация, создан аварийный запас материалов и подручных средств оснащения.
При этом в администрации АЭС отметили, что гидротехнические сооружения электростанции способны выдерживать нагрузку от подъема воды в пойме реки на 12 метров.