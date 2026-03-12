Средний Урал станет частью празднования 300-летия Екатерины II

Об этом в своих социальных сетях сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Празднование состоится в 2029 году, а мероприятия уже запланированы в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Краснодарском и Ставропольском краях, Владимирской, Московской, Самарской и Тульской областях, Республиках Бурятия и Крым, Луганской и Донецкой Народных Республиках. В планах провести международные форумы, конкурсы, циклы лекций, научно-просветительские программы, концерты, спектакли, выставки, экскурсии, конференции и круглые столы.
Кроме того, в Минкультуры России собираются организовать юбилейные мероприятия в Эрмитаже, Русском музее, Музее-заповеднике «Петергоф» и Государственном историческом музее, Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств, Всероссийском музее А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеке, Российской государственной библиотеке и других учреждениях министерства.
Организационную часть возьмет на себя и Госфильмофонд России, который в течение 2029 года отсортирует фильмы «Воцарение Дома Романовых», «Трехсотлетие царствования Дома Романовых» (1613−1913), «Адмирал Ушаков», после чего организует их показы в Донецке, Луганске, Мариуполе, Мелитополе и Бердянске.