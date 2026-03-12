Шесть волгоградцев пойдут под суд за инсценировку ДТП с дорогими авто

В Волгограде перед судом предстанет организованная группа из шести человек, которая превратила дорожные аварии в прибыльный, но незаконный бизнес. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по делу о масштабном мошенничестве в сфере страхования. На скамье подсудимых окажутся два организатора и четверо их сообщников.
Схема «заработка» была отработана до мелочей. Участники банды выбирали дорогостоящие иномарки и инсценировали столкновения на дорогах города. После мастерски разыгранных ДТП подельники оформляли документы и обращались в страховые компании за выплатами по полисам ОСАГО. Расчет был на то, что ремонт люксовых авто стоит огромных денег, а значит, и компенсации будут внушительными.
Криминальный бизнес процветал довольно долго — с сентября 2021 года по февраль 2025-го. За это время «актеры на колесах» успели выманить у страховщиков более 2,6 миллиона рублей. Однако бесконечно обманывать систему не удалось: подозрительно частые аварии с участием одних и тех же лиц привлекли внимание правоохранителей.
Всем шестерым фигурантам предъявлено обвинение по четвертой части статьи 159.5 УК РФ. За мошенничество в составе организованной группы им грозят реальные сроки заключения. Уголовное дело уже направлено в Центральный районный суд Волгограда, где его рассмотрят по существу в ближайшее время.
Прокуроры уверены в доказательной базе, а страховые компании готовят гражданские иски, чтобы вернуть похищенные миллионы в бюджет организаций.
