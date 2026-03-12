Шесть волгоградцев пойдут под суд за инсценировку ДТП с дорогими авто

Схема «заработка» была отработана до мелочей. Участники банды выбирали дорогостоящие иномарки и инсценировали столкновения на дорогах города. После мастерски разыгранных ДТП подельники оформляли документы и обращались в страховые компании за выплатами по полисам ОСАГО. Расчет был на то, что ремонт люксовых авто стоит огромных денег, а значит, и компенсации будут внушительными.