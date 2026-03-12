Ричмонд
В Молдове изымают из продажи глазной раствор, который не улучшает, а ухудшает зрение: Из-за него у пациентов возникли тяжелые воспаления

Решено изъять это средство из медицинских учреждений и убрать из государственного реестра медицинских изделий.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове Агентство по лекарствам и медицинским изделиям изъяло глазной раствор Appavisc с рынка, проведя проверку после инцидентов в больницах «Святая Троица» и «Тимофей Мошняга» в Кишиневе. Из-за использования препарата у пациентов возникли тяжёлые воспалительные реакции, повлиявшие на зрение.

Проверка выявила нарушения в документации и отсутствие мер безопасности. Решено прекратить использование раствора, изъять его из медицинских учреждений и убрать из государственного реестра медицинских изделий.

