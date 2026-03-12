Ричмонд
Москалькова предложила расширить практику привлечения к труду осужденных

Москалькова предложила расширить привлечение к труду обвиняемых и осужденных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить практику привлечения к труду обвиняемых и осужденных, а также увеличить сроки хранения аудио- и видеозаписей в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС).

Федеральный омбудсмен в своем канале на платформе Max сообщила, что в четверг приняла участие в коллегии ФСИН России, где подняла вопросы защиты прав осужденных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

«Акцентировала внимание на необходимости увеличения сроков хранения аудио- и видеозаписей в учреждениях УИС, расширения практики привлечения к труду обвиняемых и осужденных», — написала она в посте.

Москалькова также отметила, что в 2025 году в ее аппарат поступило на треть меньше обращений из учреждений УИС, чем годом ранее.

