Москалькова предложила расширить практику привлечения к труду осужденных

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить практику привлечения к труду обвиняемых и осужденных, а также увеличить сроки хранения аудио- и видеозаписей в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС).
Федеральный омбудсмен в своем канале на платформе Max сообщила, что в четверг приняла участие в коллегии ФСИН России, где подняла вопросы защиты прав осужденных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
«Акцентировала внимание на необходимости увеличения сроков хранения аудио- и видеозаписей в учреждениях УИС, расширения практики привлечения к труду обвиняемых и осужденных», — написала она в посте.
Москалькова также отметила, что в 2025 году в ее аппарат поступило на треть меньше обращений из учреждений УИС, чем годом ранее.